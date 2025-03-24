Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 24 марта

Утром в понедельник, 24 марта, на дорогах Подмосковья насчитали более миллиона автомобилей, что превышает средние показатели февраля на 2%. Пробки в регионе составили четыре балла.

Заторы возникли на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. Затруднения движения зафиксировали на Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и быть внимательными.