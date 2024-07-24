Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 24 июля

Свыше миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 24 июля. Это на 1,2% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Каширском, Боровском, Минском, Варшавском, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными во время движения, отказаться от резких маневров и соблюдать скоростной режим.

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