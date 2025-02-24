Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 24 февраля

Утром 24 февраля на дорогах Подмосковья насчитали более 880 тысяч автомобилей. В Минтрансе региона сообщили, что пробки составили четыре балла.

Основные заторы возникли в сторону Москвы на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на шоссе Энтузиастов, Пятницком, Волоколамском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Варшавском, Симферопольском, Носовихинском, Щелковском, Осташковском и Ленинградском шоссе.

Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться от дороги.