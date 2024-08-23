Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 23 августа

Пробки на подмосковных дорогах оценили в четыре балла утром 23 августа. Заторы образовались на некоторых шоссе и трассах региона.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Щелковском, Каширском, Киевском, Дмитровском, Пятницком, Носовихинском и Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров, держать дистанцию и не превышать скорость.

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