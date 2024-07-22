Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 22 июля

Фото: Медиасток.рф

Свыше миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 22 июля. Это на 1% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Боровском, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Каширском, Калужском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей предупредили о кратковременном дожде и сильном ветре. Им советуют быть внимательными на дорогах, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

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