Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 22 августа

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 22 августа. Это на 0,5% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном министерстве транспорта, движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Крым».

В ведомстве призвали водителей быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.