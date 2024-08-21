Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 21 августа

Около 990 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 21 августа. Это соответствует среднему значению прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новоегорьевском, Каширском, Косинском, Минском, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».