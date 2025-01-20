Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 20 января

Свыше 972 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 20 января. Это на 1,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как сообщили в региональном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными из-за возможной гололедицы, не превышать скорость и отказаться от резких маневров.