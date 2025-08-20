Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 20 августа

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 20 августа. Это на 1% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

В министерстве водителей призвали быть внимательными на дорогах, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и отказаться от резких маневров.