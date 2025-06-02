Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 2 июня

Свыше миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 2 июня. Это на 2% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и отказаться от резких маневров.