Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 2 августа

Фото: Медиасток.рф

Свыше 944 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 2 августа. Это на 2% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на Варшавском, Боровском, Минском, Носовихинском, Ленинградском и Новоегорьевском шоссе, а также на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон».

Водителей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не парковаться вблизи шатких конструкций.

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