Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 2 апреля

Около одного миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 2 апреля. Это на 2% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как сообщили в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть осторожными, соблюдать скоростной режим и воздержаться от резких маневров.