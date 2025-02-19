Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 19 февраля

Около 765 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 19 февраля. Это на 2% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как сообщили в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными из-за возможной гололедицы, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и воздержаться от резких маневров.