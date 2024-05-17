Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 17 мая | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 10:18 Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 17 мая Медиасток.рф

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Свыше 902 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 17 мая. Это на 1% меньше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в Мнтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Киевском, Можайском, Пятницком, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».

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Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

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