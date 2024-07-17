Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 17 июля

Свыше одного миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 17 июля. Это на 1,3% ниже среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказал в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Калужском, Носовихинском, Каширском, Ярославском, Боровском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров, соблюдать дистанцию и не отправляться в поездки в пиковые солнечные часы.

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