Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 17 июля

Фото: Медиасток.рф

Свыше одного миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 17 июля. Это на 1,3% ниже среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказал в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Калужском, Носовихинском, Каширском, Ярославском, Боровском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров, соблюдать дистанцию и не отправляться в поездки в пиковые солнечные часы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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