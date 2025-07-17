Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 17 июля

Свыше миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 17 июля. Это на 0,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-4 «Дон».

Сегодня в Подмосковье спрогнозировали дождь. Водителей призвали быть внимательными, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.