Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 17 февраля

Утром 17 февраля на некоторых дорогах и трассах Московской области образовались заторы. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном министерстве транспорта, движение в этот день затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Пешеходов и водителей призвали быть предельно осторожными, не отвлекаться на телефон во время движения, строго соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, а также заблаговременно замедляться перед переходами.