Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 16 января

Свыше 914 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 16 января. Это на 0,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а также отказаться от резких маневров.