Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 15 июля

Фото: Медиасток.рф

Почти 1,1 миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 15 июля. Это на 1,3% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Боровском, Варшавском, Дмитровском, Ленинградском, Каширском, Ленинградском, Симферопольском, Щелковском и Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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