Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 15 августа

Свыше 952 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 15 августа. Это на 1% выше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено на Калужском, Ленинградском, Волоколамском, Каширском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Киевском, Пятницком, Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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