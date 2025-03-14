Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 14 марта

Более миллиона автомобилей насчитали утром в пятницу, 14 марта, на дорогах Подмосковья. Пробки в регионе составили четыре балла.

Заторы возникли сегодня на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Минтранс Московской области призвал водителей учитывать погодные условия, избегать резких маневров, быть внимательными, а также не оставлять автомобили под деревьями и возле шатких конструкций.