Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 11 октября

Свыше одного миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 11 октября. Это на 1% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Минском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе, а также на трассах А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия».

Водителей призвали не нарушать правила, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от резких маневров.

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