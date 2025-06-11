Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 11 июня

Фото: Развязка между Каширским и Володарским шоссе / Медиасток.рф

Свыше 998 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 11 июня. Это на 1,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и отказаться от резких маневров.