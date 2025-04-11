Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 11 апреля

Свыше 883 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 11 апреля. Это на 3,3% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как сообщили в региональном Минтрансе, движение затруднено на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Рублнво-Успенском и Пятницком шоссе.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и воздержаться от резких маневров.