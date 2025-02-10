Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 10 февраля
Свыше 919 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 10 февраля. Это на 0,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.
Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».
Водителей призвали быть внимательными из-за возможной гололедицы. Важно соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.