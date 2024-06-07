Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 7 июня

Фото: Медиасток.рф

Около 926 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 7 июня. Это на 2% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в три балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Калужском,  Киевском, Можайском, Пятницком и Носовихинском шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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