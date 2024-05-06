Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 6 мая | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 10:16 Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 6 мая

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Утром 6 мая загруженность дорог Московской области составила три балла. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на магистралях и шоссе находятся более 851 тысячи машин. Это на 2% меньше, чем обычно.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Осташковском, Киевском, Калужском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

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Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.