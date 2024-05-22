Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 22 мая

Свыше 875 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 22 мая. Это на 2% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в три балла.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, пробки образовались на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Киевском, Калужском, Осташковском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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