Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 2 ноября

Свыше 963 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 2 ноября. Это на 5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в три балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В этот день в регионе ожидают перепады температур, снег и гололедицу.