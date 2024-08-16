Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 16 августа

Фото: Медиасток.рф

Пробки на подмосковных дорогах оценили в три балла утром 16 августа. Заторы образовались на нескольких шоссе и трассах региона.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на Варшавском, Щелковском, Каширском, Киевском, Носовихинском и Ленинградском  шоссе, а также на шоссе Энтузиастов и трассе А-105.

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость и отказаться от резких маневров.

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