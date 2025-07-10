Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 10 июля

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 10 июля. Это на 1% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в три балла.

Как сообщили в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-4 «Дон».

Водителей призвали быть внимательными, воздержать от резких маневров и снижать скорость перед пешеходными переходами.