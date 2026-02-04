Пробки в Подмосковье: Минтранс предупреждает о загруженности дорог

Вечером в среду, 4 февраля, уровень загруженности дорог в Московской области достиг 6 баллов. Как сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья, основные затруднения движения фиксируются на Ленинградском, Рублево-Успенском, Можайском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Егорьевском, Новом и Новорижском шоссе, а также на Октябрьском проспекте.

Минтранс настоятельно рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения: увеличить дистанцию, не превышать скорость и избегать резких маневров. В случае поломки или ДТП без пострадавших необходимо немедленно покинуть автомобиль, удалиться от проезжей части в безопасное место и сообщить о происшествии по номеру 112.