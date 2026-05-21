Пробки в Подмосковье: движение затруднено на нескольких шоссе

Вечером 21 мая уровень загруженности дорог в Московской области достиг пяти баллов, как сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Серьезные затруднения в движении транспорта наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Министерство транспорта рекомендует водителям быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля.

