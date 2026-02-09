Пробки в Московском регионе: сложная ситуация на основных трассах

В понедельник вечером, 19 января, загруженность дорог в Московском регионе достигла пяти баллов. По информации Министерства транспорта Московской области, затруднения с движением наблюдаются на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Волоколамском, Лыткаринском, Щелковском и Носовихинском шоссе, а также на Горьковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Местами в Московской области, особенно в восточной и южной частях, вечером того же дня наблюдались небольшие осадки в виде снега. Министерство транспорта Московской области призывает водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не нарушать правила парковки, чтобы не создавать препятствий для экстренных служб и коммунальной техники.