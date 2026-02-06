Пробки в Московском регионе: сложная ситуация на основных шоссе
Вечером пятницы, 6 февраля, загруженность дорог в Московском регионе достигла 5 баллов. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что затруднения с движением наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Минтранс Подмосковья призывает всех участников дорожного движения быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефоны во время движения.