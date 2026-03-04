Пробки в Московском регионе: движение затруднено на нескольких шоссе
Вечером в среду, 4 марта, загруженность дорог в Московском регионе достигла пяти баллов. По информации Министерства транспорта Московской области, основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными и осторожными. Водителей просят не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.