Пробки на трассах Подмосковья вечером 4 июня достигли 6 баллов

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Загруженность дорог Московской области вечером 4 июня оценили в шесть баллов. Представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона также рассказали, где наблюдаются сильнейшие заторы.

Основные затруднения движения специалисты дорожных служб зафиксировали на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

В Минтрансе Подмосковья призывают водителей быть осторожными на дорогах и внимательно следить за скоростным режимом. Кроме того, следует отказаться от совершения резких маневров на магистралях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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