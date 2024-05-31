Пробки на трассах Подмосковья вечером 31 мая достигли 7 баллов

Фото: Медиасток.рф

Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о дорожной обстановке вечером 31 мая. Пробки на региональных трассах достигли семи баллов.

Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы образовались на Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Фряновском, Волоколамском, Рублево-Успенском и Киевском шоссе.

Также водители стоят в пробках на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон».

В Минтрансе призвали водителей проявлять максимальную внимательность и осторожность за рулем, а также держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

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