Пробки на трассах Подмосковья вечером 31 мая достигли 7 баллов
Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о дорожной обстановке вечером 31 мая. Пробки на региональных трассах достигли семи баллов.
Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы образовались на Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Фряновском, Волоколамском, Рублево-Успенском и Киевском шоссе.
Также водители стоят в пробках на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон».
В Минтрансе призвали водителей проявлять максимальную внимательность и осторожность за рулем, а также держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.
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