Пробки на трассах Подмосковья вечером 3 июня достигли 5 баллов
Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 3 июня. Представители регионального Минтранса также рассказали, где фиксируются основные заторы.
Пробки наблюдаются в сторону области по ряду направлений, включая Ленинградское, Киевское, Дмитровское, Новорижское, Новорязанское, Пятницкое, Рублево-Успенское, Щелковское, Носовихинское, Минское, Мякининское и Каширское шоссе.
Кроме того, движение затруднено на Центральной кольцевой автодороге в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.
Водителей призывают проявлять максимальное внимание и осторожность на дорогах в связи с возможными осадками, соблюдать установленный режим скорости и безопасное расстояние между транспортными средствами, а также избегать резких маневров.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».