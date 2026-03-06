Пробки на шоссе Московского региона: ситуация на 6 марта
Вечером пятницы, 6 марта, загруженность дорог в Московском регионе достигла шести баллов. Согласно информации, предоставленной Министерством транспорта Московской области, затруднения с движением возникли на следующих шоссе: Каширское, Дмитровское, Ярославское, Калужское, Киевское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.
Министерство транспорта призывает водителей не отвлекаться на телефоны, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.