Пробки на шоссе Московского региона: ситуация на 6 марта

Вечером пятницы, 6 марта, загруженность дорог в Московском регионе достигла шести баллов. Согласно информации, предоставленной Министерством транспорта Московской области, затруднения с движением возникли на следующих шоссе: Каширское, Дмитровское, Ярославское, Калужское, Киевское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.

Министерство транспорта призывает водителей не отвлекаться на телефоны, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте