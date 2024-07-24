Пробки на подмосковных дорогах вечером 24 июля достигли 4 баллов

Вечерние пробки на подмосковных трассах 24 июля составили четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Автомобильные заторы фиксируются на Новорязанском, Лыткаринском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Ленинградском, Дмитровском, Ярославском и Щелковском шоссе.

Также непросто будет проехать в эти часы на ЦКАД в районе населенных пунктов Агрогородок и Большие Вяземы.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

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