Пробки на дорогах Подмосковья: затруднение движения вечером 23 марта

В понедельник вечером, 23 марта, уровень загруженности дорог в Московском регионе достиг 4 баллов. Согласно информации, предоставленной Министерством транспорта Московской области, основные проблемы с движением наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Министерство транспорта Подмосковья рекомендует водителям быть внимательными и осторожными, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

