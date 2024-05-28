Пробки на дорогах Подмосковья вечером 28 мая достигли 6 баллов
Пробки на подмосковных трассах во вторник, вечером, 28 мая достигли шести баллов. Актуальную информацию о дорожной обстановке предоставил Минтранс Московской области.
Автомобильные заторы фиксируются в сторону Москвы на Дмитровском, Ленинградском, Новорижском, Можайском шоссе, на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».
В ведомстве призвали водителей быть осторожными и внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать избегать резких маневров.