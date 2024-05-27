Пробки на дорогах Подмосковья вечером 27 мая достигли 5 баллов

Фото: Медиасток.рф

Минтранс Подмосковья опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс в понедельник, вечером, 27 мая. Пробки составили пять баллов.

Как пояснили в ведомстве, основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Также автомобильные заторы фиксируются на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское. В Минтрансе призвали водителей быть особенно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также заранее снижать скорость в населенных пунктах.

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