Пробки на дорогах Подмосковья вечером 27 мая достигли 5 баллов
Минтранс Подмосковья опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс в понедельник, вечером, 27 мая. Пробки составили пять баллов.
Как пояснили в ведомстве, основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.
Также автомобильные заторы фиксируются на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское. В Минтрансе призвали водителей быть особенно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также заранее снижать скорость в населенных пунктах.