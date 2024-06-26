Пробки на дорогах Подмосковья вечером 26 июня достигли 7 баллов

Фото: Медиасток.рф

Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс вечером 26 июня. Пробки на дорогах достигли семи баллов.

Как пояснили в ведомстве, наибольшие автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Не менее сложно проехать в эти вечерние часы по ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В Минтрансе напомнили водителям об осторожности за рулем и призвали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

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