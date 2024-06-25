Пробки на дорогах Подмосковья вечером 25 июня достигли 5 баллов
Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс вечером 25 июня. Пробки на дорогах достигли пяти баллов.
Как пояснили в ведомстве, крупные автомобильные заторы фиксируются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе.
Также водители стоят в пробке на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы. В Минтрансе призвали водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
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