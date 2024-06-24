Пробки на дорогах Подмосковья вечером 24 июня составили 4 балла

Фото: Медиасток.рф

Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс в понедельник 24 июня. Пробки на дорогах составили четыре балла.

Как рассказали в ведомстве, автомобильные заторы фиксируются на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе.

Также непросто будет проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы. В Минтрансе Подмосковья призвали водителей к осторожности за рулем — не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

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