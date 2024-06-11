Пробки на дорогах Подмосковья вечером 11 июля достигли 5 баллов

Фото: Медиасток.рф

Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности подмосковных трасс вечером 11 июля. Пробки достигли пяти баллов.

Как пояснили в ведомстве, заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе.

Также непросто проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы. В Минтрансе призвали водителей к осторожности за рулем — необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также резких маневров.

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