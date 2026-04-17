Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 17 апреля

Утром в пятницу, 17 апреля, дороги в Московской области оказались загружены на четыре балла. По данным Министерства транспорта Подмосковья, на основных трассах региона зафиксировано свыше миллиона автомобилей. Это на 3,4 процента превышает средние показатели прошлого месяца.

Трудности с движением наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными и осторожными. Автомобилистов просят не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Актуальную информацию о ситуации на дорогах и транспорте Подмосковья можно найти на официальном канале по ссылке: https://max.ru/mtdi_mo.