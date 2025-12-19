Пробки на дорогах Подмосковья составили 7 баллов вечером 19 декабря

Загруженность дорог Московской области вечером 19 декабря оценили на семь баллов. Движение оказалось затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также возникли на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Ленинградском, Пятницком, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

